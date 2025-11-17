LA POLICÍA DEL CHACO DETUVO AL AGRESOR BUSCADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco logró hallar y aprehender a Reinaldo Ruiz, alias “Kiko” (58), señalado como autor de la tentativa de homicidio agravado por violencia de género ocurrida el 16 de noviembre en Miraflores, donde resultaron agredidas N. M. (55) y su hija C.M (21).

Tras un intenso operativo de búsqueda, coordinado por la Dirección Zona Interior Juan José Castelli y bajo directivas de la Fiscalía N° 2, el agresor fue encontrado oculto en una vivienda sobre R.P. 10.000 distante a 2km de la planta Urbana. En el lugar se secuestraron una motocicleta, cartuchos percutados y un arma blanca, continuando la investigación para dar con el arma de fuego utilizada.

La Policía destaca el rápido despliegue y arduo trabajo del personal, que permitió ubicar al sospechoso y avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.

