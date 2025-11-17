NICOLÁS MADURO CANTÓ «IMAGINE» ANTE LA AVANZADA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS Y PIDIÓ POR LA PAZ

En medio del apabullante despliegue militar ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la paz y cantó el himno de John Lennon, «Imagine».

Estados Unidos sigue adelante con ejecuciones extrajudiciales de supuestos «narcoterroristas» en el Caribe y el Océano Pacífico al tiempo que declaró como organización terrorista al presunto «Cártel de los Soles» que, sostiene la Casa Blanca, está estrechamente vinculado a Maduro. A pesar de la escalada Trump admitió la posibilidad de abrir el diálogo con Maduro y evitar lo que parece a todas lucas cada vez más inevitable, una intervención militar directa en Venezuela.

Tras acusarlo de liderar el presunto Cartel de los Soles, Washington ofreció además 50 millones de dólares por la captura de Maduro. A pesar de ello expertos internacionales ponen duda incluso, no ya el vínculo entre Maduro y esa organización si directamente la existencia de este supuesto «Cártel de los Soles». Sí admiten que existe en Venezuela un aceitado sistema de corrupción que beneficia al crimen organizado.

«Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello», dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. «A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Dímelo tú, no lo sé… Yo hablaría con cualquiera», aseguró el mandatario estadounidense.

En tanto Washington anunció nuevos ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago y Maduro a los calificó como «irresponsables» y llamó a «hacer todo por la paz» al tiempo que entonaba un fragmento de la canción «Imagine», de John Lennon.