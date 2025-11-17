RESISTENCIA HOMBRE FUE DEMORADO TRAS ARROJAR PIEDRAS A UN SANATORIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los trabajadores del lugar lo reconocieron.

En horas de la tarde del lunes, alrededor de las 15:25, efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas intervinieron en un hecho en avenida Sarmiento 395, donde un hombre fue señalado por ocasionar daños materiales en el Sanatorio Sarmiento.

Un llamado al 911, informó que un individuo arrojaba piedras contra el establecimiento de salud. Trabajadores del lugar, relataron a los agentes que momentos antes un hombre había lanzado piedras, provocando la rotura de un cartel en la fachada.

Tras la denuncia, efectivos procedieron a la demora de un hombre de 32 años y lo trasladaron a la Comisaria Segunda de Resistencia.

