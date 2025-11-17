VILLA ÁNGELA CHARLA INFORMATIVA SOBRE FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde, en la Escuela de Educación Secundaria N.° 9, se realizó una nueva charla destinada a estudiantes del nivel secundario.

La actividad estuvo a cargo de agentes de la División Operaciones Rurales y abordó diversos temas: protección de la fauna silvestre chaqueña; identificación de monumentos naturales y especies en peligro; cuidados y consecuencias del tráfico y caza ilegal; normativa vigente (Ley de Caza N.° 1429-R y Ley de Pesca N.° 1428-R); y métodos de trabajo en procedimientos vinculados a estas problemáticas.

El objetivo principal fue promover la educación ambiental y fomentar el respeto por la fauna autóctona, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía más informada y comprometida con la conservación del ambiente.

