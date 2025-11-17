RESISTENCIA RECUPERAN MUEBLES Y ROPAS SUSTRAÍDOS A UNA JOVEN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Recuperaron la totalidad de los bienes.

Alrededor de las 16:45 de este lunes los efectivos de la Decimotercera de Resistencia recibieron la denuncia de una joven de 23 años, que al ausentarse de su casa en el Asentamiento Chacra 24, en inmediaciones de la calle Fuerte Esperanza al 3400, personas desconocidas ingresaron a su vivienda. Se llevaron un aparador, una cama de una plaza, un chifonier y dos bolsas con ropas.

Tras averiguaciones realizadas por personal policial, los bienes fueron localizados en una zona boscosa y sectores abandonados del asentamiento.

Los agentes restituyeron los bienes y continúan la investigación para esclarecer el hecho y detener a los autores.

