QUITILIPI AGENTES RESCATARON A UN HOMBRE QUE INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

El hombre fue hallado en una zona boscosa y terminó autolesionándose, pero logró ser reducido y trasladado al hospital.

Una vecina se presentó este lunes por la tarde en la comisaría local para denunciar una situación alarmante. Al visitar como cada día a una mujer mayor con discapacidad a la que ayuda desde hace años, encontró varias notas de despedida escritas por uno de los hijos de la familia, dando a entender que tenía intenciones de quitarse la vida.

Ante la gravedad del caso, los efectivos activaron de inmediato el protocolo de búsqueda. Todo el personal de la unidad fue desplegado y se distribuyeron fotografías del hombre por distintos sectores de la localidad.

Minutos después, los móviles lograron ubicarlo en una zona boscosa cercana a la Ruta 4 y la Ruta Nacional 16. Cuando los agentes intentaron dialogar con él, el hombre visiblemente alterado sacó dos cuchillos y comenzó a autolesionarse en los brazos y el abdomen. En ese momento, el personal actuó con rapidez para resguardar su vida, logrando reducirlo y retirarle las armas blancas.

Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al hombre al hospital local, donde quedó bajo atención médica y con custodia policial. La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de los cuchillos y solicitó que se informe el estado de salud del paciente para definir los pasos a seguir.

