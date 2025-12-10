LA JUSTICIA ORDENÓ NUEVOS ALLANAMIENTOS EN EMPRESAS Y CAJAS DE SEGURIDAD VINCULADAS A SUR FINANZAS

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).

La Justicia ordenó nuevos allanamientos sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez Luis Armella ordenó este miércoles que se avance con nueve operativos sobre domicilios de Sur Finanzas, tras la ola de allanamientos sobre 17 clubes de este martes.

Los domicilios de la financiera no son los únicos investigados por estas horas. También se realizan allanamientos en otras empresas que tendrían vínculo con la empresa liderada por el financista Ariel Vallejo.

En paralelo, el juez ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos.

Las medidas ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora son un paso más en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.

La lujosa estancia está situada en Pilar y tiene más de 10 hectáreas. (Foto: TN).

Este martes por la tarde, la fiscal solicitó formalmente que sean investigados los 17 clubes allanados. Entre ellos se encuentran Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central.

El requerimiento de Incardona busca profundizar el análisis de la documentación secuestrada durante los allanamientos y determinar si los clubes allanados formaron parte de maniobras vinculadas a Sur Finanzas.

La fiscal había solicitado días atrás el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas, y ahora pide avanzar de manera específica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.

La causa indaga si Sur Finanzas operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos.

Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.

La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.

El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia. (Foto: Instagram/ Arielvallejo_)

Los 17 clubes sobre los que la fiscal pide avanzar son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.

El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.

Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como “apócrifos”, señalando que sus declaraciones no guardan relación con los montos operados.

Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.

En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.