SE DEFINEN LOS TORNEOS DE 2026: SORTEAN LOS GRUPOS DE LA LIGA PROFESIONAL Y EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El fútbol argentino conocerá este miércoles el fixture de sus principales competencias, un hecho que en parte debió realizarse ayer pero que fue postergado por el escándalo judicial en torno a la empresa Sur Finanzas. Una serie de allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, la Liga Profesional y varios clubes obligó a postergar el sorteo de los grupos del torneo Apertura y Clausura que iba a realizarse en las oficinas de la Liga en Puerto Madero.

En definitiva, todo se postergó para hoy en el predio de Ezeiza. Primero se definirán los grupos de los torneos de primera división y luego, en acto que será televisado, se sorteará el cuadro de la Copa Argentina desde 32avos. de final.

Cómo será el sorteo y qué se juega cada equipo

El sorteo de la Liga Profesional no tendrá televisación y solo se podrá seguir por los canales oficiales del ente organizador. En cambio, el de la Copa Argentina sí será transmitido en vivo por YouTube desde las 12:00.

El fixture definirá el camino de los equipos en un año especial: 2026 es año de Mundial y el calendario se ajustó para que el Torneo Apertura arranque el viernes 23 de enero y el Clausura recién después de la final de la Copa del Mundo, el 24 de julio.

Tapia, presidente de AFA, junto a Toviggino, tesorero de la entidad (X@AFA).

El formato de los torneos: qué cambia y qué se mantiene

La Liga Profesional 2026 mantendrá el formato de este año: dos zonas de 15 equipos, con fase de grupos y luego instancias de eliminación directa a partido único desde octavos de final. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffsl. La novedad es el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto en reemplazo de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos.

El Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, mientras que el Clausura se jugará después del Mundial, aunque la fecha exacta aún no fue confirmada.

Copa Argentina: los 64 equipos y el debut del campeón

La Copa Argentina 2026 reunirá a 64 equipos: 30 de la Liga Profesional, 15 de Primera Nacional, 10 del Torneo Federal A, 5 de Primera B Metropolitana y 4 de Primera C. El torneo será a eliminación directa, con penales en caso de empate.

Como es tradición, el campeón vigente, Independiente Rivadavia, abrirá la competencia en la anteúltima semana de enero, justo antes del inicio del Apertura.

Los equipos que jueguen la Copa Libertadores o Sudamericana tendrán el fixture segmentado y no disputarán partidos de Copa Argentina en semanas de acción internacional.