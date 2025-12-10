REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY PROTAGONIZAN EL PARTIDAZO DEL DÍA EN LA CHAMPIONS LEAGUE: HORA Y TV

Este miércoles la Champions League tendrá un partido espectacular entre el Manchester City y el Real Madrid, dos equipos que necesitan ganar para acomodarse en la tabla y clasificar a los octavos de final.

En el Merengue, Franco Mastantuono fue convocado, pero aún no se sabe si será titular. El delantero argentino se recuperó hace algunas semanas de la pubalgia que lo afectaba, pero desde ese momento perdió terreno en la competencia.

Por su parte, el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, está siendo fuertemente cuestionado por la prensa española debido al mal momento del equipo. Muchos indican que en caso de no sacar un buen resultado, la dirigencia podría despedirlo.

El encuentro entre estos dos gigantes europeos comenzará a las 17:00 en el estadio Santiago Bernabeu, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+.

El Manchester City necesita una victoria para asegurarse la clasificación a los playoff de la Champions League. (Reuters)

Además de este choque habrá otros partidos muy interesantes con presencia de futbolistas argentinos. El Bayer Leverkusen de Equi Fernández y el Diablito Echeverry enfrentará al Newcastle, mientras que el Benfica de Nicolás Otamendi recibirá al Napoli.

Todos los partidos del martes en la Champions League

• 14.45 Qarabag Agdam vs Ajax / ESPN

• 14.45 Villarreal CF vs FC Copenhague / FOX

• 17.00 Athletic Club vs PSG / ESPN

• 17.00 Bayer Leverkusen vs Newcastle United / ESPN 3

• 17.00 Borussia Dortmund vs Bodo Glimt / ESPN 4

• 17.00 Brujas vs Arsenal / ESPN 2

• 17.00 Juventus vs Pafos FC / Disney+

• 17.00 Real Madrid vs Manchester City / FOX

• 17.00 Benfica vs Napoli / FOX 2