Dante Santi, candidato a diputado nacional por el NePAR, analizó el escenario electoral y expresó su preocupación “por la crisis que estamos viviendo” y por el “desconcierto generalizado desde la falta de convocatoria al sufragio hasta las consecuencias que estamos padeciendo que es inconcebible”.

Santi participa en el NePAR desde hace muchos años como asesor informático del partido. “Veo el deterioro en la convocatoria al sufragio universal que tendría que ser mayoría y cada vez es menos. Hay un descreimiento absoluto, social, de que el voto sea una forma de cambiar las cosas”.

Comentó que la política del partido de cara a los comicios del 26 de octubre fue la de poner candidatos que no estén involucrados con la política, pero que tengan experiencia al respecto, “y que podamos dar una visión distinta a varios puntos fundamentales que queremos llevar adelante”.

Mencionó que uno de los enfoques de las propuestas que impulsan se vincula a las poblaciones más vulnerables, y apunta a poder revertir desde una perspectiva más social el impacto de la crisis económica que azota al país y a la provincia “una de las más pobres”. Discapacidad, jubilados y salud “son cuestiones donde están los más vulnerables y no podemos dejar de llevar adelante una respuesta inmediata, seria y urgente para poder resolver problemas”.

Santi viene de la actividad privada. Su incursión en la política tiene que ver con un pedido del dirigente partidario Juan José Bergia, “que sabe de mis conocimientos y de mi forma de proceder en la vida”. “Además de la experiencia en el negocio familiar también cumplo funciones con mis conocimientos técnicos en la salud, con equipamiento, y también presto servicios a seguridad aeronáutica”, sostuvo.

“Es un desafío muy grande y muy importante para mí”

Expresó su preocupación por la situación del país. “Así como manifiesto lo que está mal, que hay que cambiar y resolver, también la cuestión económica que lleva adelante el Gobierno ha cambiado un paradigma que venía muy crítico, con una inflación que de alguna manera y con ingeniería financiera lo modificó pero todos sabemos que no es una realidad la del país. No deja de ser una casa grande en la cual tenemos que producir para traer ingresos de afuera y poder crecer y eso no está ocurriendo en el país, no está ocurriendo en nuestra provincia ni en nuestra ciudad”.

“El mayor caballo de batalla que tiene el gobierno lo puede seguir manteniendo, pero no deja de ser un número crítico la inflación de todos modos”, apuntó. También advirtió sobre las consecuencias del endeudamiento y aseguró: “Estamos muy cerca de que alguien ponga una bandera roja para empezar a cobrar lo que tiene que cobrar”.

Sobre cómo continúa la campaña proselitista, el impulso es recorrer toda la provincia, “tener contacto con la gente, ver las necesidades, llevar propuestas de soluciones a la gente, sondear como siempre hizo el partido. Juanjo es un gran recorredor y nos lleva a poder cubrir la necesidad de conocimiento que tiene la gente de que alguien les dé una respuesta en algunas cosas”.

Mencionó el compromiso con el desarrollo productivo y la actividad rural, los clubes deportivos como centros de contención.

“El contacto visual, la referencia personal y la interrelación directa con la gente es lo que precisamente queremos hacer en toda la provincia para entender la problemática actual que está cada vez más grave y con mayores necesidades”, acentuó el candidato.