QUITILIPI DETIENEN A UNA PAREJA QUE INTENTÓ ROBAR PRENDAS PRENDAS DE UN COMERCIO

Ambos intentaron escapar pero fueron atrapados de inmediato. Los efectivos secuestraron una motocicleta y varias prendas de vestir.

Alrededor de las 13 de este lunes, el personal de la Comisaria local tomó conocimiento de un hecho delictivo a raíz de una denuncia de una mujer de 50 años, por el robo en un comercio de indumentarias ubicado en Calle Buenos Aires de la localidad de Quitilipi.

Los efectivos al arribar demoraron a dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 25 años quienes se hallaban a bordo de una motocicleta.

El personal secuestró, una motocicleta de 110cc utilizada para cometer el hecho, dos pantalones de jeans y siete bermudas de varios colores.

Además, la damnificada presentaba lesiones leves ocasionadas en el hecho.

Consultado con el Fiscal de Investigación Penal N°1 a cargo del Dr. Luis Collado, dispuso la aprehensión de los autores en la causa por “Supuesto Robo con Violencia Sobre Personas”.

Continúa la investigación para determinar más damnificados y la procedencia de prendas de vestir, ya que podría tratarse de un mismo modus operandis en otros comercios.

