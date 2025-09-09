COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
La Municipalidad de Juan José Castelli informa que desde el 31 de agosto ha finalizado el período de poda.
A partir de esta fecha, los vecinos que depositen ramas en la vía pública estarán sujetos a nulidades y sanciones.
Para evitar inconvenientes, quienes necesiten retirar ramas deberán comunicarse previamente con el municipio.
Recordemos que una ciudad limpia y ordenada la construimos entre todos.
La colaboración de cada frentista es fundamental para mantener la limpieza urbana.