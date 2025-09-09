RURALES EN RECORRIDAS ENCUENTRAN UN ARMA DE FUEGO, BOTAS Y UNA CALCHA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Investigan la procedencia.

Cerca de las 2, los agentes del Departamento Rural General San Martin realizaban sus recorridas por un campo unos 17 kilómetros de la planta urbana, para prevenir abigeatos y otros delitos rurales. En un camino vecinal Campo Winter, hallaron un arma de fuego “tumbera”, una calcha y un par de botas, abandonadas en el lugar.

Por este motivo secuestraron los elementos y comenzaron una investigación para establecer la procedencia de los mismos.

