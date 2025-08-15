LA GERÓNIMA SE LLENÓ DE ALEGRÍA POR EL DÍA DEL NIÑO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Mes de las Infancias , el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social se trasladó hasta el paraje La Gerónima para compartir con su comunidad una tarde inolvidable celebrando el Día del Niño.

Este grupo de trabajo, que viene recorriendo distintos parajes llevando alegría, diversión y cariño , llegó este jueves 14 de agosto con una propuesta que llenó de color y entusiasmo el corazón de los más pequeños.

Hubo música para cantar y bailar, talleres de dibujo y pintura , entretenidos juegos , y por supuesto, la tradicional chocolatada con tortas que endulzó la jornada.

El festejo contó con la presencia del intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, quienes compartieron las actividades y disfrutaron junto a las familias del paraje.

El momento más esperado llegó al cierre, cuando se realizó la entrega de obsequios a cada niño y niña, dibujando sonrisas que iluminaron la tarde.

Una vez más, el municipio dijo presente en estos encuentros que reafirman el compromiso de estar cerca de cada comunidad, celebrando y valorando la niñez como el tesoro más importante de nuestro futuro.

