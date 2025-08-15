INTENTÓ PASAR ESTUPEFACIENTES A SU FAMILIAR DETENIDO, TERMINÓ PRESO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 40 años escondió en un paquete de galletitas 8 envoltorios con marihuana y cocaína, pero los agentes lo descubrieron

Anoche, alrededor de las 21, los efectivos de la Comisaría Novena recibían alimentos y víveres para los detenidos. Allí se presentó un hombre de 40 años con alimentos para su familiar.

En la guardia de prevención, los efectivos realizaron una verificación de rutina para evitar que elementos prohibidos lleguen al sector de celdas, fue así que descubrieron que dentro de un paquete de galletitas había 9 envoltorios de polietileno con lo que parecía ser estupefacientes.

Arribó al lugar personal policial del Departamento de Consumos Problemáticos que analizaron los envoltorios y resultaron ser siete envoltorios con cannabis sativa, y un envoltorio con cocaína. El hombre de 40 años fue aprehendido por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

Relacionado