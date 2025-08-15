INCAUTAN CAMION ROBADO, SECUESTRAN OTRO CON UNA CARGA FORESTAL CON DOCUMENTACIÓN FALSA Y APRESAN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉Villa Rio Bermejito

Hoy, agentes viales que se encontraban realizando operativo de control, apresaron a un joven de 28 años, por presentar un pedido de detención por supuesta lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de genero.

Por tal motivo, lo trasladaron hacia la dependencia policial jurisdiccional para fines legales pertinentes.

👉Puesto de control caminero – Puerto Eva Peron

Sus pares del puesto en mención, incautaron un camión marca Scania conducido por un hombre de 48 años por presentar en el sistema Mi-Min-Seg un pedido de secuestro a solicitud de la policía de Misiones.

Finalmente, procedieron al traslado del camión junto a su conductor hacia la comisaria jurisdiccional para seguir con las actuaciones correspondiente.

👉Puesto de control caminero N° 6 – Santa Sylvina

Efectivos del puesto en mención, intervinieron una carga de producto forestal por presentar documentación apócrifa de la carga.

Dieron injerencia al organismo competente quienes se abocaron a sus tareas específicas.

