ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL CAMPEONATO POR EL DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
En el marco de la conmemoración del Día de los «Pueblos Originarios», celebrado el pasado 19 de abril, se realizó la entrega de premios a los ganadores del campeonato organizado en homenaje a esta fecha tan significativa y valiosa para las comunidades.
La jornada tuvo como objetivo reconocer no solo el esfuerzo deportivo de los participantes, sino también reafirmar el respeto y la importancia de mantener viva la memoria, la identidad y la cultura de los pueblos originarios.
De la entrega participaron el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad Cesar Illesca.