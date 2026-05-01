Vie. May 1st, 2026

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL CAMPEONATO POR EL DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

por Redaccion J 2 horas atrás
En el marco de la conmemoración del Día de los «Pueblos Originarios», celebrado el pasado 19 de abril, se realizó la entrega de premios a los ganadores del campeonato organizado en homenaje a esta fecha tan significativa y valiosa para las comunidades.
🥈La jornada tuvo como objetivo reconocer no solo el esfuerzo deportivo de los participantes, sino también reafirmar el respeto y la importancia de mantener viva la memoria, la identidad y la cultura de los pueblos originarios.
👉De la entrega participaron el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad Cesar Illesca.

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