PAREJAS TÓXICAS: ASESINÓ A SU NOVIO A PUÑALADAS LUEGO DE QUE ÉL LE CORTARA LA CARA CON UNA BOTELLA ROTA
Una pelea entre una pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto y una mujer detenida pocas horas después de darse a la fuga.
La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió a causa de múltiples puñaladas que le propinó su novia minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota.
Los vecinos del lugar ya conocían ese tipo de enfrentamientos porque, de acuerdo a sus testimonios, las peleas entre ambos eran frecuentes.