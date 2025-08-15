CHACO JUEGA: ZONAL RESISTENCIA DEFINIRÁ FINALISTAS PARA LA INSTANCIA PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este sábado 16 de agosto, la ciudad de Resistencia será sede del último zonal del programa deportivo “Chaco Juega”, que se desarrollará en el polideportivo Jaime Zapata.

La jornada comenzará a las 8:30 hs con el acto de apertura, y contará con la participación de los clasificados de la etapa local que buscarán su pase a la final provincial, prevista para el próximo 13 de septiembre.

Competirán delegaciones de Resistencia, Barranqueras, Vilelas, Colonia Benítez, Fontana, Basail, Cote Lai, Charadai, Margarita Belén e Isla del Cerrito.

Las disciplinas en juego serán: fútbol, básquet 3×3, vóley, hockey, handball, beach vóley y ajedrez.

