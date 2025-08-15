AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 15 de agosto
8:00 Hs- Jornada 5 del Operativo Impenetrable 128- SIN INTERMEDIARIOS‼️
👉 En los Parajes: Lote 6, Lote 39, Lote 614, Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen y La Pelolé.
🟡 Por la tarde:
📍En LAS BREÑAS
A partir de las 16:00 Hs-Actividades de la Vicegobernadora Silvana Schneider junto a funcionarios: estarán en la Regional Educativa VIII A , en el Jardín Maternal y de infantes Nº97 “Jorge Mario Bergoglio”. -Recorrido por los predios donde se construirán los edificios licitados con educación.
-Recorrido de obra: Reforma Casa del Médico
•Lugar: Hospital 9 de Julio.
💪 Los esperamos‼️