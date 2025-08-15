ALERTA PARA COMPRAS ONLINE: ARCA ESTABLECE NUEVOS REQUISITOS PARA QUIENES OPERAN EN SHEIN

Alerta para compras online: ARCA establece nuevos requisitos para quienes compran en Shein

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró cómo funciona el proceso para recibir pedidos internacionales y qué condiciones hay que cumplir para que los envíos lleguen sin inconvenientes. La aclaración también sirvió para desmentir noticias inexactas que habían alarmado a muchos usuarios.

Las redes sociales y algunos medios difundieron información que generó confusión entre quienes compran en tiendas virtuales del exterior como SHEIN y Temu, especialmente sobre posibles cambios en el sistema puerta a puerta, muy utilizado en los últimos meses.

Nuevos requisitos de ARCA para comprar en Shein La confusión se generó después de que un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), con datos del INDEC y del Banco Central, revelara que entre enero y mayo de este año los argentinos gastaron más de 1.572 millones de dólares en indumentaria comprada en el exterior.

A partir de esos números, comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que ARCA iba a imponer nuevas restricciones para frenar el ingreso de productos de plataformas como SHEIN o Temu.

Entre los rumores más difundidos, se decía que la agencia bloquearía pedidos si el comprador no confirmaba la operación en la sección de Envíos Postales Internacionales del Correo Argentino. Sin embargo, el organismo aclaró que no existen modificaciones en el sistema vigente y que las compras por courier continúan funcionando bajo las mismas pautas que hasta ahora.