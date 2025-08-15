CRÉDITOS DE ANSES: AUH, SUAF Y JUBILADOS, CÓMO SABER SI PODÉS ACCEDER Y CUÁNTO PEDIR

Estos son los pasos que deben seguir los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados para solicitar el crédito de ANSES.

Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 1,62% en cada una de sus prestaciones para agosto, el organismo también comunicó una noticia de último momento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o jubilaciones. Estos usuarios pueden acceder a préstamos en el Banco Nación y Banco Provincia.

Pero para solicitar estos créditos, deben cumplir con una serie de requisitos importantes. Estos se pueden verificar de manera online y desde cualquier smartphone, tablet o laptop. Además, también tienen la posibilidad de saber qué cantidad de dinero pueden recibir y cómo se distribuirían las cuotas mensuales.

ANSES: requisitos para acceder a un crédito El Banco Provincia otorga este crédito para beneficiarios de la AUH y SUAF. Ser beneficiario de AUH, SUAF o recibir jubilación.

Percibir los pagos a través del Banco Nación o Banco Provincia.

Disponer de una cuenta bancaria propia y activa.

Tener más de 18 años.

Contar con residencia legal en Argentina.

No superar ingresos de $317.800 según el salario mínimo de julio de 2025.

Mantener un buen historial crediticio y no tener inconvenientes con entidades financieras.

Poseer clave digital vigente y CUIL para realizar trámites sin intermediarios.

Cómo usar el simulador de crédito ANSES en Banco Provincia y Banco Nación Los beneficiarios que reciben AUH, SUAF o jubilaciones pueden utilizar el simulador de préstamos digital que disponen estos bancos. Para hacerlo, deben ingresar vía online con el usuario y la clave digital correspondiente.

Una vez dentro, se debe seleccionar la opción correspondiente a “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”, indicar el tipo de beneficiario y elegir el monto que se desea solicitar, que va desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses.