CRÉDITOS DE ANSES: AUH, SUAF Y JUBILADOS, CÓMO SABER SI PODÉS ACCEDER Y CUÁNTO PEDIR
Los beneficiaros pueden verificar de manera online si cumplen con los requisitos establecidos. Conocé todos los detalles en la nota.
ANSES: requisitos para acceder a un crédito
- Ser beneficiario de AUH, SUAF o recibir jubilación.
- Percibir los pagos a través del Banco Nación o Banco Provincia.
- Disponer de una cuenta bancaria propia y activa.
- Tener más de 18 años.
- Contar con residencia legal en Argentina.
- No superar ingresos de $317.800 según el salario mínimo de julio de 2025.
- Mantener un buen historial crediticio y no tener inconvenientes con entidades financieras.
- Poseer clave digital vigente y CUIL para realizar trámites sin intermediarios.
Cómo usar el simulador de crédito ANSES en Banco Provincia y Banco Nación
Los beneficiarios que reciben AUH, SUAF o jubilaciones pueden utilizar el simulador de préstamos digital que disponen estos bancos. Para hacerlo, deben ingresar vía online con el usuario y la clave digital correspondiente.
Una vez dentro, se debe seleccionar la opción correspondiente a “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”, indicar el tipo de beneficiario y elegir el monto que se desea solicitar, que va desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses.
El sistema calcula automáticamente la cuota mensual aproximada, con tasa fija del 79% y costo financiero total (EAV) de 114,92%.