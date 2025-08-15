EL GUISO DE LENTEJAS DE MARU BOTANA IDEAL PARA LAS BAJAS TEMPERATURAS: QUÉ LLEVA LA RECETA Y EL SENCILLO PASO A PASO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La chef profesional se volvió una influencer de las redes sociales y siempre comparte recetas fáciles de realizar en casa.

Guiso de lentejas. Foto: Freepik.

Maru Botana es una de las chefs más reconocidas de la televisión y, ahora, de las redes sociales. Además de realizar exquisitos postres dulces, también realiza platos salados que se destacan entre sus seguidores, quienes siempre esperan sus videos de recetas fáciles y accesibles para hacer en casa.

En los últimos días, la cocinera publicó un clásico de invierno: el guiso de lentejas. Un plato abundante, nutritivo y perfecto para pasar las bajas temperaturas en familia.

Cómo hacer el guiso de lentejas para 4 o 6 personas de Maru Botana

Ingredientes

2 o 3 tazas de lentejas (remojadas al menos 8 hs)

500 g de carne en cubitos (paleta, roast beef o lo que tengas)

150 g de panceta en cubitos

1 cebolla

2 ramas de cebolla de verdeo

2 zanahorias chicas

2 tazas de puré de tomate

2 tazas de caldo (de carne o verduras)

Condimentos: sal, pimienta, pimentón, oliva c/n, ají molido o comino

Paso a paso

Cortar los dos tipos de cebolla y luego utilizar una olla con aceite de oliva. Añadir la mitad de la panceta cortada en cubitos. En otra sartén calentar aceite y luego añadir la carne cortada en cubitos y el resto de la panceta. En la preparación donde están las cebollas, agregar las zanahorias cortadas en cubo, el puré de tomate y mezclar todo. A esto agregar la carne dorada, las lentejas previamente remojadas y el caldo caliente. Bajar el fuego, cocinar tapado y revolver cada tanto, durante aproximadamente 45 minutos.

Relacionado