VIRALIZARON UN VIDEO DE LOCOMOTORA OLIVERAS Y JULIETA PRANDI ANTES DE LA CONDENA A CONTARDI
Un video se volvió viral tras la sentencia de 19 años a la expareja de la modelo, mostrando la admiración y el afecto de la exboxeadora que le tenía.
Un emotivo clip de Alejandra “Locomotora” Oliveras junto a Julieta Prandi se hizo viral tras la condena de 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género contra la modelo. La grabación muestra un encuentro cargado de afecto y admiración mutua, pocos días antes de que Oliveras falleciera.
La exboxeadora visitó a Prandi en Radio La100 a principios de julio, y al finalizar la entrevista, compartió un momento muy sentido que luego publicó en sus redes sociales. En el video, Oliveras expresó su admiración: “Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos hermosa”.
La modelo respondió con afecto y gratitud: “Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”. La interacción reflejó un lazo especial entre dos mujeres que, de maneras distintas, atravesaron desafíos personales y profesionales.
En su publicación, Oliveras acompañó el video con un mensaje conmovedor: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte! Me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón. Las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, resilientes y juntas, si nos apoyamos, somos invencibles!”.
Durante la conversación, Oliveras le preguntó a Prandi sobre el sentido de la vida, a lo que la modelo respondió: “Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta”.
Posteriormente, la exboxeadora consultó si se podía superar cualquier problema o desafío, a lo que Prandi reflexionó: “Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra, y vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo”. Oliveras concluyó con un mensaje inspirador: “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”.
El video y las palabras compartidas muestran no solo la conexión entre ambas mujeres, sino también la fuerza y resiliencia que caracteriza a quienes enfrentan situaciones extremas y adversidades personales, dejando un testimonio de apoyo y sororidad que trascendió las redes y conmovió a miles de seguidores.