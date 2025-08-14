Viralizaron un video de Locomotora Oliveras y Julieta Prandi antes de la condena a Contardi

Posteriormente, la exboxeadora consultó si se podía superar cualquier problema o desafío, a lo que Prandi reflexionó: “Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra, y vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo”. Oliveras concluyó con un mensaje inspirador: “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”.

El video y las palabras compartidas muestran no solo la conexión entre ambas mujeres, sino también la fuerza y resiliencia que caracteriza a quienes enfrentan situaciones extremas y adversidades personales, dejando un testimonio de apoyo y sororidad que trascendió las redes y conmovió a miles de seguidores.