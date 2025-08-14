MAR DEL PLATA: UNA VIUDA NEGRA DURMIÓ A UN HOMBRE Y LE DESVALIJÓ EL DEPARTAMENTO

La mujer fue detenida luego de que se descubriera que intentó vender los objetos robados. La víctima, que había tomado un té, fue hallada acostada sobre una estufa eléctrica.

Una viuda negra durmió a un hombre y desvalijó su departamento en Mar del Plata.

En tanto, su colega Jimena Paternoster detalló, en el móvil de C5N desde Mar del Plata, los elementos que robó la mujer y cómo fue detenida: «Se llevó camperas, celulares y computadoras. Está imputada por dos casos similares. La exesposa y los hijos vieron las publicaciones en Facebook e hicieron la denuncia. Simularon una compra con policías de civil en la zona de Alem».

A un mes de la muerte de Williams Quispe Quenta a causa de un ataque de viudas negras en Ciudadela, la Policía detuvo a la segunda sospechosa de 20 años . Todavía queda una tercera mujer prófuga.

Tras conocerse el caso, la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense comenzó a seguir el rastro de las sospechosas, con un detallado análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

Así, la primera sospechosa fue apresada cinco días después del deceso, el joven de nacionalidad boliviana. Ahora, a casi un mes después, los mismos detectives capturaron en territorio porteño a la segunda acusada, con la colaboración de la División Homicidios de la PFA, que depende de la nueva DFI.

La mujer, identificada como Eugenia Mendoza, de 20 años, estaba escondida en una casa de la calle Carlos Berg, en la zona del Bajo Flores, a pocas cuadras del estadio de San Lorenzo. En la requisa al domicilio, los detectives encontraron tusi y pastillas de clonazepam.

La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de San Martín y se caratuló como “homicidio criminis causa”. Se espera que se indagada en las próximas horas, detalló Infobae.