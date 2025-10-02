LA ESCRITORA GLADYS MARGARITA SZKARLATIUK VISITÓ LA JEFATURA DE POLICÍA Y DONÓ SU OBRA «EL JARDÍN DE LOS VALORES»

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En horas del mediodía, el jefe de Policía, Comisario General ®️ Fernando Javier Romero, recibió en su despacho a la escritora y docente jubilada Gladys Margarita Szkarlatiuk, oriunda de la localidad de San Bernardo, quien hizo entrega de un ejemplar de su libro titulado «El jardín de los valores».

La obra, recientemente presentada en la Feria Iberoamericana del Libro, aborda la importancia de cultivar virtudes como herramienta fundamental para la formación integral de las personas y la construcción de una sociedad basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad.

Durante la visita, se destacó el valor del compromiso ciudadano en la promoción de principios éticos y educativos, y se agradeció especialmente a la autora por su valioso aporte cultural.

La institución reconoce y valora este tipo de iniciativas que fortalecen el vínculo con la comunidad y promueven una convivencia armónica basada en el respeto y los valores humanos.

Relacionado