Jue. Oct 2nd, 2025

COMISARIA QUINTA CAPITAL EN DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DEMORAN A TRES HOMBRES POR DIVERSOS DELITOS

By Redaccion 17 minutos ago

En el transcurso de esta mañana los efectivos demoraron a tres personas porque habrían sido autores de supuesto robo, abuso, lesiones y amenazas entre otras causas.

En primer lugar, esta madrugada cerca de las 4 detuvieron a un hombre de 40 en Castelli al 3000 aproximadamente, el mismo habría sido denunciado por su pareja por presuntamente haberla lesionado y amenazado.

Posteriormente alrededor de las 11 los agentes aprehendieron a un joven de 24 años que habría sustraído 23 prendas de vestir y 23 perchas de un local comercial en el Barrio Guiraldes, tras demorarlo entregaron la ropa a su dueña previa acreditación.

Por último, el personal del servicio externo detuvo a un hombre de 61 años quien estaría acusado de ser el supuesto autor de una causa de abuso sexual simple, al mismo lo demoraron en calle Dodero al 2700 aproximadamente.

