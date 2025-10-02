DETUVIERON A UN JOVEN POR CAUSAR DESORDEN Y AGREDER A POLICÍAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tenía un cuchillo tipo serrucho al momento de la intervención.

Este mediodía, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un desorden en la vía pública en cercanías del barrio El Palmar.

El hecho ocurrió pasadas las 12 sobre avenida Urquiza al 3300. En el lugar, un joven de 24 años se encontraba alterando el orden y molestando a los transeúntes.

Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el mismo reaccionó con violencia y agredió físicamente a uno de ellos. Finalmente, lograron reducirlo.

Durante el procedimiento, le secuestraron un cuchillo tipo serrucho, marca Tramontina.

El joven fue trasladado a la Comisaría Quinta Metropolitana. La causa fue caratulada como “Supuesta Infracción a la Ley 850-P y Supuesta Resistencia y Atentado contra la Autoridad”.

