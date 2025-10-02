COMISARIA SEGUNDA METROPOLITANA  APREHENDIDO POR ROBAR TUBOS DE GAS DE UNA VIVIENDA EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron prendas vinculadas al hecho.

Este jueves a las 14 horas, personal del Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Resistencia avanzó en la investigación de un robo denunciado por una mujer de 66 años en su domicilio ubicado en calle Fray Rossi al 400 aproximadamente.

La víctima informó que ayer alrededor de las 12:50, personas desconocidas violentaron el portón de su vivienda y sustrajeron tres tubos de gas amarillos.

Gracias al análisis del material fílmico aportado, se logró identificar a dos de los autores, entre ellos un hombre de 30 años, quien fue localizado y aprehendido. Al momento de su detención, vestía prendas similares a las usadas durante el robo, las cuales fueron secuestradas.

Se informó del procedimiento a la Unidad Fiscal de Investigación N° 13, quien ordenó la notificación de la aprehensión y que se realicen las instancias legales correspondientes.

