RESISTENCIA SEIS MOTOS SECUESTRADAS, MARIHUANA Y UN HIDROLAVADORA EN EL MARCO DEL OPERATIVO LINCE

El dispositivo se dio tras un allanamiento por la causa de “supuesto robo a mano armada”. La investigación comenzó en el “Operativo Lince”.

Entre las 7:30, el personal de la Comisaría Octava de Resistencia llevó a cabo dos allanamientos en los que se incautó un total de cinco motos y bochitas de marihuana. Al mismo tiempo secuestraron una moto abandonada en una laguna de la ciudad que era buscada por una causa de robo a mano armada.

Los allanamientos se dieron luego que los agentes en el marco del operativo Lince, obtuvieron valiosa información de un posible desarmadero, por el cual obtuvieron las ordenes de allanamiento.

En el primer domicilio por calle Fray Beltrán al 1300, aproximadamente, los efectivos de la Octava, junto al personal del Cuerpo Operaciones Especiales, incautaron dos bolsas con marihuana y, como secuestro impostergable, un hidrolavadora.

En el otro operativo, por Julio Tort al 3100, aproximadamente, se incautaron cinco motocicletas de dudosa procedencia debido a presentar anomalías en las numeraciones.

Además, en una laguna de Villa Prosperidad, incautaron una Guerrero Trip con pedido de secuestro activo desde el 23 de septiembre por una causa de “supuesto robo a mano armada”.

