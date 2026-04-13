LA ESCONDIDA DETUVIERON A UN HOMBRE POR ABIGEATO Y SECUESTRARON CARNE VACUNA

El sospechoso intentó huir en motocicleta y llevaba cortes cárnicos que serían producto de un hecho delictivo.

Durante esta madrugada, a eso de las 02:30, personal de la División Rural Colonia Popular concretó la aprehensión de un hombre en el barrio San José de La Escondida, en una causa por supuesto abigeato con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental.

El procedimiento se llevó a cabo mientras los efectivos realizaban tareas investigativas relacionadas a un hecho denunciado por un productor rural. En ese contexto, obtuvieron información de que uno de los presuntos implicados estaría comercializando carne en la zona.

A partir de ello, se implementó un operativo de vigilancia discreta que permitió detectar el paso de un sujeto a bordo de una motocicleta tipo cross, quien transportaba una bolsa de arpillera. Al intentar ser identificado, hizo caso omiso a la voz de alto e intentó darse a la fuga, siendo alcanzado a los pocos metros.

El hombre de 32 años, fue identificado y trasladado a la Comisaría de La Escondida, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En su poder se secuestraron unos 15 kilos de carne vacuna, entre ellos una paleta y un trozo de espinazo, una bolsa de arpillera y la motocicleta en la que se desplazaba.

La investigación continúa para dar con los demás presuntos involucrados en la causa.

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