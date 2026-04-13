FIN DE SEMANA: CONTINÚAN LOS OPERATIVOS ANTI WILEROS, MÁS DE 80 MOTOS SECUESTRADAS Y 15 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

Este fin de semana se llevaron a cabo operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Puesto de Control Makallé

Agentes Viales, intervinieron una carga de girasol, al momento del control presentaba irregularidades en una de las documentaciones. Por tal motivo, dieron intervención al organismo Arca.

Participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas. Además, realizaron tareas de regulación, Prevención, Alcoholemia y cápsula de Seguridad del evento futbolístico en el estadio Juan Alberto García entre el Club Chaco For Ever Vs Club Atlético All Boys de la provincia de Buenos Aires.

Junto al Municipio

Se realizó un operativo de Prevención en operativo antiwileros en conjunto al personal municipal de Resistencia y Sáenz Peña dónde secuestraron 50 motocicletas por infringir el código de faltas provincial Ley 850-J.

Por otra parte, realizaron operativo de Seguridad Preventiva Corredor Vial Seguro en conjunto a unidades especiales y comisaría en el Aeropuerto Internacional de Rcia, donde realizaron control general de documentaciones y concientización Vial.

Sigebi-Sifcop

En toda la provincia 2 personas fueron detenidas por presentar pedido de captura en captura.

SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 258 actas varias y 15 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 83 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Se registraron 2 accidentes viales de carácter leve.

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