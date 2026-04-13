GRACIAS A LA INVESTIGACIÓN RECUPERARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA

Detuvieron a un joven de 20 años que ofrecía el rodado en el barrio Villa Luzuriaga

A raíz de la denuncia de un hombre de 69 años, en la que informó que personas extrañas se llevaron su motocicleta en las afueras del Banco del Chaco de Barranqueras. Los agentes del Servicio Externo de la Comisaría Quinta comenzaron una investigación para recuperarla.

Luego de las averiguaciones realizadas por los distintos barrios supieron que un joven merodeaba por Villa Luzuriaga ofreciendo el rodado a bajo precio, se dirigieron al lugar y por la avenida Arribalzaga demoraron al muchacho con el bien buscado.

Procedieron al secuestro de la motocicleta Ika 110 cc y a la conducción del joven a la dependencia policial.

Finalmente se dio intervención a la fiscalía en turno que dispuso la aprehensión en la causa Supuesto Hurto y la devolución del rodado a su dueño.

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