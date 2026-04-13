RESÚMEN FIN DE SEMANA CON MÁS DE 350 CONTRAVENTORES Y 400 MOTOS INCAUTADAS

También se incautaron armas de fuego, armas blancas y se detuvo a varios ciudadanos por delitos.

Entre el viernes y el domingo, los agentes de todas las Direcciones de Zona sumaron un total de 278 operativos de seguridad en toda la provincia. Como resultado de esto, 75 personas fueron detenidas por distintos delitos y 378 fueron notificadas por sus contravenciones. Al mismo tiempo se incautaron dos autos, 447 motos (cinco buscadas por la justicia), nueve armas de fuego y siete armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera, realizó 15 actas por alcoholemia positiva y labró un total de 258 actas por infracciones de tránsito.

En el área Metropolitana, los agentes realizaron un total de 64 operativos en Resistencia y Gran Resistencia. En ello aprehendieron a 43 personas y notificaron a la misma cantidad de contraventores. También incautaron 35 motos (dos buscadas por la justicia), siete armas de fuego y cinco armas blancas.

En paralelo, en la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, se sumaron 24 operativos en los que aprehendieron 10 a personas y notificaron a 78 contraventores. También incautaron 56 motos (dos con pedido de secuestro) y un arma blanca.

En Villa Ángela, se realizaron 35 operativos en los que se detuvo a dos ciudadanos, se notificó a 92 contraventores y se incautaron 88 motos por infracciones. En Charata los operativos sumaron 24 y se detuvo a 19 personas y notificaron a 10 contraventores. También incautaron un vehículo, 59 motos, un arma de fuego y un arma blanca.

Al mismo tiempo, en toda la Dirección de Zona Interior de General San Martín, los agentes realizaron 71 operativos en los que notificaron a 153 contraventores e incautaron 147 motos y un arma de fuego.

Por último, en Castelli, los efectivos de la Dirección de Zona realizaron 60 operativos en los que detuvieron a un ciudadano, notificaron a dos contraventores y secuestraron un auto y 62 motos (una con pedido de secuestro).

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