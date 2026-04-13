Lun. Abr 13th, 2026

RESISTENCIA  DEMORAN A UN HOMBRE QUE TRANSPORTABA MERCADERÍA SIN JUSTIFICAR SU PROCEDENCIA

por Redaccion J 48 minutos atrás

El individuo fue interceptado mientras circulaba en motocicleta con bolsos que contenían cigarrillos y pastillas.

Esta mañana, alrededor de las 10:15, personal de la Patrulla Preventiva del 911 demoró a un hombre en la intersección de Pasaje Fortín Rivadavia y calle 27.

El sujeto se desplazaba en una motocicleta tipo 110 c.c. y transportaba dos bolsos con brezas de cigarrillos y medicamentos, sin poder acreditar su procedencia. Ante esta situación, se procedió al secuestro de los elementos y al traslado del ciudadano a la dependencia policial.

Continúan las actuaciones judiciales para establecer el origen de la mercadería incautada.

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