SE ENTREGÓ UN JOVEN DE 26 AÑOS INVESTIGADO POR EL HOMICIDIO OCURRIDO AYER POR LA MAÑANA

Esta mañana alrededor de las 10 el hombre se puso a disposición de la justicia, fue notificado de su aprehensión.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 6 de la mañana en avenida Chaco al 3200. Un hombre de 30 años falleció tras ser herido con un arma de fuego. Desde entonces los efectivos desplegaron investigaciones para atrapar al principal sospechoso que estaba identificado.

Esta mañana, el joven de 26 años hizo su presentación espontánea ante la División Delitos Contra las Personas y fue puesto ante la Fiscalía N° 2 interviniente en el caso a cargo de la Dra Gonzalez Pacce.

Fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Homicidio Agravado por el uso de armas de fuego. Prosiguen las diligencias judiciales para esclarecer el caso.

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