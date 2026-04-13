SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa intensificando los trabajos de limpieza en distintos puntos de la ciudad, llevando adelante tareas de remoción de restos de poda, residuos y limpieza de cunetas en Barrio Santa Rita y Las Palomas.

A pesar de las inclemencias del tiempo, el personal de Servicios Públicos sigue trabajando con compromiso para garantizar la recolección y limpieza en puntos claves que favorecen el escurrimiento de las aguas pluviales en los barrios.

Estas acciones forman parte de un operativo continuo que busca mejorar la circulación del agua y mantener la ciudad más limpia y ordenada, beneficiando a todos los vecinos.

Relacionado