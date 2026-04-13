En horas de la tarde del día sábado , se realizó en nuestra Localidad, la tercer experiencia Running , está vez en conmemoración a los festejos por el día del pueblo , contando con la presencia de numerosos atletas locales pertenecientes al Running Team y demás personas que se quisieron sumar , abarcando edades desde los 6 años , pasando por todas las categorías hasta más de 60 años…..cabe destacar la participación de numerosos atletas de las ciudades de Pcia. Roque Sáenz Peña y de Juan José Castelli, ya habituales en ediciones anteriores….fue una verdadera fiesta deportiva , congregando a más de 150 participantes….este tipo de eventos realza la calidad humana de personas que desinteresadamente aportan trabajo y conocimiento para que esto sea una realidad.