ALERTA POR LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES EN EL CHACO PARA EL MARTES Y MIÉRCOLES

Desde la APA recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias, ante posibles eventos meteorológicos adversos.

La Administración Provincial del Agua (APA) informó que se prevé un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas en la provincia del Chaco durante este martes 14 y miércoles 15 de abril, con probabilidad de lluvias abundantes y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes a severas.

De acuerdo al pronóstico elaborado por especialistas del organismo, hacia la tarde del martes se configuraría un centro de baja presión en superficie, fenómeno conocido como ciclogénesis, que favorecerá el desarrollo de condiciones de inestabilidad generalizadas en gran parte del territorio provincial.

En ese marco, para este lunes 13 se anticipa una jornada mayormente nublada, con probabilidad de precipitaciones de baja intensidad y baja chance de tormentas.

Sin embargo, el martes 14 se espera un progresivo empeoramiento del tiempo. Durante la madrugada, las lluvias y tormentas comenzarán a desarrollarse en el noroeste chaqueño, con probabilidad de eventos localmente fuertes y precipitaciones abundantes.

Hacia la mañana, el área de inestabilidad se extendería hacia el centro, sur y sudoeste de la provincia, donde se prevén lluvias persistentes y tormentas de mayor intensidad. Para la tarde y noche, prácticamente todo el territorio provincial quedaría bajo estas condiciones, con alta probabilidad de tormentas fuertes a severas.

Para el miércoles 15, en tanto, se espera la continuidad del mal tiempo al menos hasta media mañana, con lluvias abundantes y tormentas intensas en distintos puntos de la provincia.

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