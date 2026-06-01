Lun. Jun 1st, 2026

INFORMACIÓN IMPORTANTE – E.E.S. N° 184 “Martín Miguel de Güemes” –

por Redaccion J 5 horas atrás

Se encuentra abierta la inscripción para la 2° instancia de mesas de exámenes finales destinada a estudiantes regulares, libres, equivalentes y terminales con materias pendientes.

🗓️ Fechas de inscripción: del 1 al 4 de junio de 2026
📝 Modalidad: con su preceptor/a o jefe de preceptores
🕢 Horario: de 7:30 a 13:30 hs

📅 Mesas de examen: 8, 9 y 10 de junio de 2026

📌 Requisitos:
✔️ Ficha de inscripción
✔️ DNI
✔️ Carpeta o cuadernillo del espacio curricular

¡A prepararse y estudiar! 💪📖

 

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