INFORMACIÓN IMPORTANTE – E.E.S. N° 184 “Martín Miguel de Güemes” –
Se encuentra abierta la inscripción para la 2° instancia de mesas de exámenes finales destinada a estudiantes regulares, libres, equivalentes y terminales con materias pendientes.
🗓️ Fechas de inscripción: del 1 al 4 de junio de 2026
📝 Modalidad: con su preceptor/a o jefe de preceptores
🕢 Horario: de 7:30 a 13:30 hs
📅 Mesas de examen: 8, 9 y 10 de junio de 2026
📌 Requisitos:
✔️ Ficha de inscripción
✔️ DNI
✔️ Carpeta o cuadernillo del espacio curricular
¡A prepararse y estudiar! 💪📖