INFORMACIÓN IMPORTANTE – E.E.S. N° 184 “Martín Miguel de Güemes”

Se encuentra abierta la inscripción para la 2° instancia de mesas de exámenes finales destinada a estudiantes regulares, libres, equivalentes y terminales con materias pendientes.

🗓️ Fechas de inscripción: del 1 al 4 de junio de 2026

📝 Modalidad: con su preceptor/a o jefe de preceptores

🕢 Horario: de 7:30 a 13:30 hs

📅 Mesas de examen: 8, 9 y 10 de junio de 2026

📌 Requisitos:

✔️ Ficha de inscripción

✔️ DNI

✔️ Carpeta o cuadernillo del espacio curricular

¡A prepararse y estudiar! 💪📖

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