UN ANHELO HISTÓRICO HECHO REALIDAD: LA ARMONÍA, YA TIENE ENERGÍA ELÉCTRICA

Uno de los testimonios más representativos fue el de Delmiro “Ñato” Cabana, histórico poblador del lugar, quien expresó su agradecimiento al Gobernador Zdero y valoró la decisión de concretar una obra largamente anhelada por las familias de la zona. “Ahora tenemos futuro”, resumió emocionado.

En el marco de la inauguración del Refugio en el Paraje La Armonía, el gobernador Leandro Zdero compartió ayer una jornada cargada de sentimientos junto a vecinos y productores que destacaron el impacto transformador que tiene la luz rural en la vida cotidiana y en el desarrollo productivo, turístico y social de la región.

Cabana destacó que la energía eléctrica representa una herramienta fundamental para fortalecer el arraigo de las familias rurales, potenciar la producción local, impulsar emprendimientos gastronómicos y acompañar el crecimiento turístico que viene experimentando El Impenetrable.

El encuentro entre el poblador y el gobernador Zdero estuvo marcado por un emotivo abrazo que reflejó años de espera, esfuerzo y esperanza. Una imagen que sintetizó el significado que tiene para la comunidad acceder, por primera vez, a un servicio básico indispensable para su desarrollo.

La electrificación rural llegó para transformar la vida de las familias de La Armonía. Lo que durante mucho tiempo pareció un sueño lejano hoy es una realidad concreta: conservar alimentos en heladeras y freezers, contar con agua caliente mediante termotanques eléctricos, utilizar ventiladores o equipos de aire acondicionado durante las altas temperaturas, acceder a la televisión, mejorar las comunicaciones y desarrollar nuevas actividades productivas.

Para los habitantes de la zona, la energía eléctrica representa mucho más que un servicio. Significa mejores condiciones de vida, nuevas oportunidades de trabajo y una herramienta clave para que las familias puedan seguir viviendo, produciendo y proyectando su futuro en su propia tierra.

La obra marca un antes y un después, para la comunidad y abre nuevas perspectivas de desarrollo para el norte profundo chaqueño, donde el progreso comienza a llegar de la mano de infraestructura largamente reclamada por sus habitantes y que hoy se convierte en una realidad

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