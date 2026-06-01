Policía Caminera FIN DE SEMANA: INCAUTARON UNA MOTO ROBADA HACE 3 AÑOS, CUBIERTAS DE CONTRABANDO, Y APREHENDIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

✔️Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

👉J.J.Castelli

Agentes Viales, incautaron una motocicleta marca Appia de 110 cilindradas que presentaba pedido de secuestro a solicitud de la comisaría Pampa del Indio desde fecha 14/04/2023.

Su conductor de 25 años fue trasladado hacia la comisaria jurisdiccional para seguir con las actuaciones correspondientes.

👉Puesto control caminero Puente Gral. Belgrano

Sus pares del puesto en mención, secuestraron un total de 52 cubiertas que eran transportadas en una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok sin las documentaciones correspondientes.

♦️Sigebi/Sifcop

Agentes de turno, aprehendieron a un hombre de 30 años por presentar pedido de detención por supuesta Resistencia contra la autoridad y abuso de arma desde fecha 29/04/2026.

📌Animales Sueltos

Además, secuestraron un total de 3 equipos que se encontraban en la vera de la ruta. Intervino personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.

🚨Operativo Lince

Participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas. Además, realizaron tareas de regulación, Prevención y cápsula de Seguridad del evento futbolístico en el Estadio Centenario entre el Club Atlético Sarmiento Vs Club Atlético Sarmiento La Banda de la provincia de Santiago del Estero.

🔶Junto al Municipio

Se realizó operativos de Prevención antiwileros en conjunto al personal municipal de toda la provincia, dónde secuestraron 46 rodados de diferentes portes por infringir ordenanza municipal.

Por otra parte, realizaron operativo de Seguridad Preventiva Corredor Vial Seguro en conjunto a unidades especiales y comisaría en el Aeropuerto Internacional de Rcia, donde realizaron control general de documentaciones y concientización Vial.

✅SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 332 actas varias.

Incautaron 25 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

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