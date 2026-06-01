ANSES «CALENDARIOS DE PAGOS DE JUNIO»
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 16 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio