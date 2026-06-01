FATAL ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA ROSARIO-SANTA FE: FALLECIÓ EL LÍDER DE UNA BANDA DE CUMBIA

Un camión cisterna y una combi impactaron en la Autopista Rosario-Santa Fe, dejando como saldo la muerte del líder de una conocida banda de cumbia (La Capital) Un camión cisterna y una combi impactaron en la Autopista Rosario-Santa Fe, dejando como saldo la muerte del líder de una conocida banda de cumbia (La Capital)

Un trágico accidente ocurrió el domingo por la mañana sobre la autopista Rosario-Santa Fe, donde se vieron involucrados una combi y un camión cisterna cargado con gas. La noticia conmocionó a la región, no solo por la magnitud del siniestro, sino también porque la víctima era un reconocido cantante de cumbia de la zona.

Elias Morel de la banda «El Sabor de la Cumbia» murió tras impactar la camioneta en la que viajaba a la altura del kilómetro 141,5, a tan solo 500 metros al norte de la cabina de peaje. En ese punto, por causas que aún se investigan, la furgoneta conducida por él terminó colisionando con la parte posterior del camión cisterna.

Los operarios del peaje que vieron el accidente notificaron a la Guardia Provincial, que acudió al lugar para desplegar un amplio operativo de seguridad. La circulación de vehículos fue interrumpida en ambos sentidos de la autopista y los conductores debieron ser desviados de urgencia hacia la ruta nacional 11, ante la presencia de gas propano-butano que incrementó la peligrosidad de la escena.

En paralelo, los efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo se sumaron al operativo. Los bomberos provenientes del destacamento de Santo Tomé arribaron rápidamente al lugar. De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital, personal del Sies 107 también fue convocado y estuvo a cargo de las tareas de rescate. Los profesionales lograron extraer el cuerpo de Morel del habitáculo de la combi, aunque el cantante ya no presentaba signos vitales. Según se informó, la víctima falleció en el acto como consecuencia del violento impacto.

La organización del operativo vial demandó la intervención de varias fuerzas de seguridad. El tránsito con destino al norte, en dirección a Santa Fe, fue desviado en la ciudad de Coronda. A su vez, los vehículos que viajaban hacia el sur debieron abandonar la autopista a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Sauce Viejo.

Elías Morel, reconocido líder de la banda El Sabor de la Cumbia, falleció en un trágico choque en la Autopista Rosario-Santa Fe (Aire) Elías Morel, reconocido líder de la banda El Sabor de la Cumbia, falleció en un trágico choque en la Autopista Rosario-Santa Fe (Aire)

Los mensajes de despedida

Los integrantes de Studio 12 manifestaron su pesar por la muerte de Morel a través de un mensaje en redes sociales, donde compartieron una fotografía y palabras que mostraban el impacto de la noticia en el entorno artístico.

“Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero también innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre”, expresaron en su publicación. En el texto, los miembros del grupo pusieron de relieve tanto la calidez personal del artista como los lazos que forjó con quienes estuvieron cerca de él en distintos ámbitos de su vida.

“Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos, que permanecerán vivos en nuestros corazones”, señalaron desde Nuevo Diario web sobre la publicación.

El mensaje incluyó también un gesto de solidaridad hacia los familiares y allegados de la víctima, reconociendo el difícil momento que atraviesan. La despedida estuvo acompañada de palabras de aliento y deseos de fortaleza para quienes más sienten la pérdida.

“Deseamos que encuentren consuelo en el amor y las huellas que Elías dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo”, concluye la publicación, que en pocos minutos generó múltiples reacciones, mensajes de apoyo y recuerdos compartidos por colegas y seguidores.