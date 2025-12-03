LA CUENTA REMUNERADA DEL BANCO DEL CHACO PERMITE OBTENER INTERESES DIARIOS

La cuenta remunerada del Nuevo Banco del Chaco continúa disponible para los clientes que cuentan con una cuenta sueldo y operan a través de la aplicación NBCH24, permitiendo obtener rendimiento diario sobre el saldo acreditado y conservando en todo momento la disponibilidad total del dinero.

La remuneración se aplica de manera automática hasta un monto de $800.000 de saldo en la cuenta. No requiere realizar gestiones adicionales, constituir plazos fijos ni trasladar los fondos a otra sección de la aplicación: los intereses se calculan y acreditan cada día directamente sobre el saldo disponible.

Este mecanismo se integra a las otras funcionalidades que tiene la cuenta como pagos de servicios, transferencias, compras, recargas y otras operaciones cotidianas sin perder el rendimiento diario. De este modo, la herramienta combina liquidez plena con un rendimiento competitivo frente a otras alternativas digitales.

La propuesta está dirigida a personas que cobran su sueldo o jubilación en el banco, y buscan optimizar sus saldos de manera simple y segura.

La cuenta remunerada forma parte de la estrategia de modernización e innovación que viene llevando a cabo Nuevo Banco del Chaco, y está orientada a brindar soluciones digitales que acompañen el uso cotidiano y contribuyan a una mejor administración financiera por parte de los usuarios.

Para más información se puede ingresar a www.nbch.com.ar o consultar a través de los canales oficiales del banco.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.