GERARDO CIPOLINI PRESIDIRÁ LA SESIÓN PREPARATORIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Este miércoles, el diputado nacional, Gerardo Cipolini, tendrá la responsabilidad de presidir la sesión preparatoria de la Cámara Baja, en el marco de la renovación parcial de sus miembros.

Según lo establece el artículo 2 del reglamento y conforme a la tradición parlamentaria, el legislador saenzpeñense, por ser el diputado de mayor edad, será quien dé el primer golpe de martillo, marcando la apertura formal del encuentro.

La sesión está prevista para este miércoles 3 de diciembre, a las 13 horas, momento en el que, por primera vez, un saenzpeñense se ubicará al frente del Poder Legislativo Nacional durante la instancia preparatoria.

Gerardo Cipolini, tres veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, encabezará este acto institucional de gran importancia para la representación chaqueña.