BARRANQUERAS NUEVO ALLANAMIENTO EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR ABIGEATO

El operativo se realizó en una zona rural y permitió secuestrar una escopeta, cueros de fauna silvestre y trampas utilizadas para caza ilegal.

Hoy, entre las 15 y 17 de la tarde, en el marco de una investigación por “Supuesto Abigeato», efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana realizaron un allanamiento que culminó con resultados positivos.

El procedimiento se llevó a cabo, por disposición del Juzgado de Garantías, con acompañamiento del Ayudante Fiscal interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes inspeccionaron una vivienda donde secuestraron una escopeta calibre 28, considerada de interés para la causa.

Además, por infracción a la Ley de Caza, incautaron cueros de animales silvestres correspondientes a un ciervo axis y a un gato montés, además tres trampas de hierro utilizadas para cacería.

Finalmente, los elementos secuestrados fueron trasladados a la unidad interviniente, por otro lado el morador no se encontraba en el lugar y fue citado para ser notificado de las actuaciones judiciales.

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