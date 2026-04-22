LANZAMIENTO DE LA BIENAL 2026: CHACO INVITA AL PAÍS Y AL MUNDO A VIVIR EL ARTE EN RESISTENCIA

Desde la Casa del Chaco, el gobernador Leandro Zdero junto a la Fundación Urunday y al Comité Organizador invitaron a todo el país a participar de este evento que se realizará en Resistencia del 17 al 26 de julio, y que reunirá a artistas del mundo y a la comunidad en torno al arte, reafirmando el potencial cultural de la provincia ante el mundo.

El gobernador Leandro Zdero encabezó este miércoles el lanzamiento oficial de la Bienal Internacional de las Esculturas 2026 en la Casa del Chaco, en Buenos Aires, acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. En la oportunidad, el mandatario extendió la invitación a la ciudadanía a ser parte de este evento internacional y de una amplia agenda de actividades que permitirán descubrir la identidad cultural chaqueña. “Chaco tiene años de historia, promueve la cultura que hace eco en nuestra capital Resistencia, donde se respira arte en cada paso”, expresó Zdero.

Junto al presidente de la Fundación Urunday, José “Josese” Eidman, el gobernador repasó los orígenes de este reconocido “Mundial de Esculturas”, que posicionó a Resistencia como un museo a cielo abierto con más de 700 obras que forman parte del patrimonio cultural. En ese marco, recordó a Fabriciano Gómez, figura emblemática que impulsó el crecimiento de este certamen a través de la Fundación Urunday.

“Desde nuestro ‘ser chaqueño’ invitamos a todos los que quieran venir a disfrutar de este concurso y de las actividades, sintiéndonos orgullosos de ese abrazo caluroso que caracteriza a nuestra gente, y con el deseo de ser una provincia reconocida por sus oportunidades y potencialidades”, afirmó el mandatario.

UNA EXPRESIÓN CULTURAL QUE IMPACTA A NIVEL INTERNACIONAL

Por su parte, el secretario Daniel Scioli destacó el valor de la Bienal como motor de desarrollo cultural y turístico: “Renueva el espíritu y la convicción del Gobernador sobre el poder transformador del arte. Esto le hace muy bien al Chaco y a toda la Argentina”.

Asimismo, subrayó la importancia de promover el turismo cultural y celebró la convocatoria a estudiantes de todo el país: “Es una oportunidad para que los jóvenes vivan nuevas experiencias que los inspiren en su camino”.

En tanto, el presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, repasó la evolución de la Bienal desde sus inicios en 1988, pasando de un concurso local a un evento internacional consolidado como plataforma de desarrollo cultural. “Invitamos a la comunidad a ver cómo nacen las esculturas, a conectarse con un arte originario, con expresiones escénicas, espacios de debate y un entorno único que combina cultura, naturaleza y hospitalidad”, expresó.

UNA AGENDA CULTURAL DE ALCANCE GLOBAL

La Bienal Internacional de las Esculturas se realizará del 17 al 26 de julio en Resistencia y contará con la participación de 10 escultores provenientes de Argentina, Bielorrusia, Bulgaria, Chile, España, Italia, Polonia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán, quienes trabajarán en vivo con materiales como mármol travertino y acero inoxidable.

Las obras realizadas durante el certamen se incorporarán al patrimonio escultórico de la ciudad, consolidando su identidad como capital nacional de las esculturas.

Además, el evento incluirá una nutrida agenda de actividades: el Décimo Encuentro de Escultores Invitados, muestras artísticas, festival filarmónico, “Madre Canción”, Congreso Internacional de Artes, reunión anual del ICLAFI, simposios, espectáculos escénicos, propuestas de arte y tecnología, cursos, talleres, conferencias y espacios de exposición.

Acompañaron la presentación el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; la senadora Silvana Schneider; el titular de la Casa del Chaco, Mario Liper Quijano; el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; y la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez.

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