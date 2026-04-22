LAS BREÑAS  ALLANAMIENTO SIMULTÁNEOS: DETUVIERON A UN JOVEN Y SECUESTRARON UNA MOTO,CARTUCHOS Y MARIHUANA

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de Las Breñas en el marco de una causa por lesiones graves, portación de arma prohibida e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Un hombre fue aprehendido y se incautaron cartuchos, una motocicleta y marihuana.

En el marco de una investigación judicial iniciada el pasado 17 de abril, efectivos de la Comisaría de las Breñas llevaron adelante cinco allanamientos en distintos puntos de Las Breñas por una causa vinculada a lesiones graves, portación de arma de fuego de uso prohibido e infracción a la Ley 23.737.

Como resultado de los operativos, fue detenido un joven de 20 años sindicado como presunto autor del hecho investigado.

Además, en distintos domicilios se secuestraron dos cartuchos de escopeta, una motocicleta Gilera 110 cc sin dominio visible y dos envoltorios con marihuana, con un peso total de 9,4 gramos.

Por la droga hallada, una mujer fue notificada de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes y continuó en libertad, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas.

Las actuaciones continúan bajo intervención de las fiscalías correspondientes.

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