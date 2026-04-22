UNA DE LAS VÍCTIMAS DE «ARGENTINA CASTING» ROMPIÓ EL SILENCIO: «NO ME DEJÓ QUEDARME CON EL CONTRATO»

La joven detalló que el acuerdo consistía en un pago de 200 dólares por un único video sexual. Sin embargo, las irregularidades en la contratación fueron evidentes desde el primer momento. En primer lugar, dijo que el ahora detenido no permitió que la joven conservara el contrato.

«No me dejó quedarme con el contrato. Me dejó sacarle una foto», señaló la entrevistada. Además, el documento, que supuestamente garantizaba la privacidad en territorio nacional, estaba redactado íntegramente en inglés.

Según este testimonio, la estructura de «Argentina Casting» funcionaba de forma itinerante, y en el caso de Agostina, el acusado se trasladó al interior del país para concretar la filmación. «Yo soy de Tucumán y se alquiló un departamento temporario en el centro para hacer el video», recordó.

Si bien Agostina confirmó haber recibido el pago antes de iniciar la grabación, advirtió que no todas las víctimas corrieron con la misma suerte: «A otras chicas no les pagó».

Uno de los puntos más desgarradores de su declaración fue la revelación sobre los motivos que la llevaron a aceptar la propuesta. Agostina reveló que se encontraba en una situación de extorsión y violencia de género por parte de una relación anterior.

«Yo tenía un motivo para hacerlo, que era para calmar mi ansiedad, porque le debía plata a mi expareja que me hostigaba para que le pagara. Era chica y no sabía pedir ayuda, y necesitaba pagarle para quedar libre», relató Agostina.

Cómo está la causa judicial

La investigación, liderada por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA y fiscales de Rosario, apunta a que Núñez utilizaba estos videos para editarlos y distribuirlos en canales cerrados de Telegram y otras plataformas digitales, lucrando con la intimidad de las víctimas.

El caso de Agostina pone de manifiesto cómo el esquema de «Argentina Casting» se aprovechaba de la necesidad económica y la falta de redes de contención de mujeres jóvenes para alimentar una red de distribución de contenido íntimo que hoy enfrenta cargos en la Justicia Federal.